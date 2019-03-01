По Крымскому мосту за зиму проехало более полумиллиона автомобилей (ФОТО)

Более полумиллиона машин проехали по Крымскому мосту за три зимних месяца. В наиболее насыщенный сильными штормами период года новая дорога отработала в штатном режиме: она обеспечила бесперебойную связь между берегами. Наибольшее количество автомобилей было в декабре (почти 226 тысяч) в канун Нового года.

За первую в истории действующего моста зиму метеостанции зафиксировали в Керченском проливе более 900 штормовых часов (почти 38 суток). По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, самым ветреным стал январь (330 часов). В определённые дни порывы ветра достигали 24 м/с, а высота волн – 2,5 м. В этом же месяце в регионе выпало наибольшее за зиму количество осадков: 64,3 мм, что составляет 200,9 % от средней многолетней нормы января (32 мм).

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«За время реализации проекта Крымского моста наиболее суровой стала зима 2017 года. Тогда штормовое предупреждение объявлялось на 1 000 часов, а в феврале строящийся мост самостоятельно «пережил» ледоход. Лед толщиной до 12 см на несколько суток сковал участки пролива. С приходом тепла льдины свободно прошли между опорами моста с азовской стороны на черноморскую», — рассказал начальник службы логистики компании «СГМ-Мост» Игорь СТАЛОВЕРОВ.

Для контроля за метеорологической обстановкой и состоянием поверхности дорожного полотна на автодорожной части моста было установлено 7 метеостанций, три из них – на арке. Они предупреждают службу эксплуатации о том, что могут быть изморозь, лед, снег, дождь, туман, сильный ветер. В случае необходимости четырёхполосная дорога заблаговременно обрабатывается водно-соляным раствором, чтобы исключить обледенение, а электронные табло над трассой информируют водителей о безопасном скоростном режиме.

Крымский мост проектировался с учетом непростых климатических условий в проливе. На этапе разработки проекта был проведен анализ многолетних сводок погоды, изучены все максимумы за минувшие десятилетия, а также ледовая обстановка. С учетом этого создавался конструктив с повышенным запасом прочности. Например, автодорожную арку высотой 45 м – наиболее уязвимый перед ветром элемент моста с высокой парусностью – оборудовали специальными устройствами для снижения ветровой нагрузки.

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С момента открытия моста в мае 2018 года ведется комплексный мониторинг всех систем и несущих конструкций. Приборы и датчики отслеживают в режиме реального времени состояние опор и пролетных строений с учетом климатических и других нагрузок. Так, на автодорожной арке установлено более 45 устройств: тензометры, акселерометры, инклинометры и датчики GNSS. Данные поступают в Центр управления производством Крымского моста, где расчетные проектные значения сравниваются с фактическими. Мониторинг показал, что превышения расчётных параметров напряжений и деформаций за период работы моста не зафиксировано. Результаты многомесячных наблюдений подтверждают конструктивную надежность сооружения и его соответствие всем параметрам, заложенным проектом с гарантией на 100 лет.

По Крымскому мосту за зиму проехало более полумиллиона автомобилей