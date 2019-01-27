По Крымскому мосту запустят поезда по маршруту Феодосия — Анапа

Четыре пары поездов планируют запустить между курортными городами Анапа и Феодосия. Об этом сообщает Риа Новости Крым со ссылкой на представителя «Крымской железной дороги».

«Планируется курсирование четырех пар пригородных поездов в сутки, предварительно, по маршруту Феодосия-Анапа», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что запуск пассажирских поездов после открытия движения по Крымскому мосту планируется по маршрутам Санкт-Петербург — Севастополь, Москва — Симферополь, Москва — Феодосия, Москва — Евпатория, Москва — Севастополь, Санкт-Петербург — Евпатория, Санкт-Петербург — Феодосия, Кисловодск — Феодосия, Кисловодск — Севастополь, Мурманск — Симферополь, Екатеринбург — Симферополь. Один из поездов по маршруту Москва — Симферополь может быть полностью составлен из двухэтажных вагонов.

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Крымский мост — самый протяженный в России. Его длина составляет 19 километров. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.