Ремонт железной дороги в Крыму поможет ускорить поезда

В конце 2019-го по Крымскому мосту пройдёт железнодорожная ветка. Крымская железная дорога продолжает обновлять железнодорожные пути, чтобы по новому полотну пошли скоростные поезда. Об этом сообщает «Крым-24».

Изменение логистики сделало приоритетным керченское направление, которое раньше использовалось очень скупо. Именно на участок Керчь-Джанкой-Симферополь ляжет основная нагрузка.

«Ремонт на участке проводился в 1987 году. На данный момент, просрочка составляет 16 лет, но мы ее устраним», — отметил один из рабочих Крымской железной дороги.

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Менее, чем за два года крымские железнодорожники заменили свыше двухсот километров путей. Работы идут круглосуточно, используется любая пауза в движении составов.

«Сейчас пауза составляет 24 часа. В это время мы проводим демонтаж, укладку рельсошпальной решетки — укладывается полностью путь».

В украинский период этими работами занималась команда из Новоалексеевки, а в 2016-м КЖД сформировала свои ремонтные бригады.

На отремонтированных участках дороги составы смогут двигаться с повышенной скоростью. Для грузовых поездов она увеличится с 60 до 80 километров в час, пассажирские будут мчаться ещё быстрее — 120 километров.

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