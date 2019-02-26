По поручению Сергея Аксёнова оптимизируют работу «Крымских морских портов»

Началась реорганизация ГУП РК «Крымские морские порты». Об этом сообщает министерство транспорта Республики Крым.

За 5 лет существования предприятие сменило несколько руководителей. Новым генеральным директором ГУП РК «Крымские

морские порты» назначен Сергей КВАСОВ.

По поручению Главы Республики Крым Сергея АКСЁНОВА новый директор приступит к оптимизации работы предприятия в соответствии с дорожной картой по его реорганизации, которая предусматривает комплекс мер по финансовому оздоровлению, повышению инвестиционной привлекательности и эффективности функционирования морских портов. Планируется развитие как грузовых мощностей, так и инфраструктуры пассажирских перевозок.

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В результате реорганизации будет налажена возможность запуска проектов в рамках концепции «Развитие портовой инфраструктуры Крымского полуострова до 2030 года», обеспечена безопасность мореплавания и надлежащее содержание государственного имущества.

Напомним, что ГУП РК «Крымские морские порты» объединяет порты Республики Крым. Более 4 лет предприятие решает вопросы обеспечения паромного сообщения, доставки на полуостров грузов и пассажиров. В составе предприятия находятся 7 филиалов — торговые порты Ялты, Феодосии, Евпатории, Керчи, а также Керченский рыбный порт, Керченская паромная переправа и Госгидрография.