По поручению Сергея Аксёнова оптимизируют работу «Крымских морских портов»

По поручению Сергея Аксёнова оптимизируют работу «Крымских морских портов»

Началась реорганизация ГУП РК «Крымские морские порты». Об этом сообщает министерство транспорта Республики Крым.

За 5 лет существования предприятие сменило несколько руководителей. Новым генеральным директором ГУП РК «Крымские
морские порты» назначен Сергей КВАСОВ.

По поручению Главы Республики Крым Сергея АКСЁНОВА новый директор приступит к оптимизации работы предприятия в соответствии с дорожной картой по его реорганизации, которая предусматривает комплекс мер по финансовому оздоровлению, повышению инвестиционной привлекательности и эффективности функционирования морских портов. Планируется развитие как грузовых мощностей, так и инфраструктуры пассажирских перевозок.

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В результате реорганизации будет налажена возможность запуска проектов в рамках концепции «Развитие портовой инфраструктуры Крымского полуострова до 2030 года», обеспечена безопасность мореплавания и надлежащее содержание государственного имущества.

Напомним, что ГУП РК «Крымские морские порты» объединяет порты Республики Крым. Более 4 лет предприятие решает вопросы обеспечения паромного сообщения, доставки на полуостров грузов и пассажиров. В составе предприятия находятся 7 филиалов — торговые порты Ялты, Феодосии, Евпатории, Керчи, а также Керченский рыбный порт, Керченская паромная переправа и Госгидрография.

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