По ржавому Крымскому мосту никто не едет: подборка фейковых новостей о «стройке века»

Не переживайте, с нашим мостом все хорошо.

Не было и дня, чтобы украинская пресса или блогеры не «хвастались» новостями о Крымском мосте. Мы уже привыкли к повышенному вниманию к Керченскому проливу, поэтому такие новости стали своего рода анекдотами. Почитаем — посмеемся.

Крымский мост поржавел

Эта новость займет первое место среди нелепых фейков о Крымском мосте. Хотя, это не совсем фейк.

С громким заявлением и фото высказалась блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter:

«Свежие ржавые железки в форме забора с дыркой».

Свое высказывание блогер подкрепляет фотографиями рельсы и других металлических элементов, которые имеют явные признаки ржавчины.

Сложно назвать такую новость фейковой, ведь ржавчина все же имеется. Но, как и заметили читатели блога — «как еще должна себя вести высокоуглеродистая сталь?». Эта новость скорее глупая или нелепая.

Так что, госпожа Роксолана, не переживайте, с мостом все в полном порядке. Разве что достроить ж/д часть осталось.

Крымский мост никому не нужен

«В сети показали свежие фотографии пустынного моста, построенного оккупантами в аннексированный Крым», — пишет издание «ФАКТЫ». Но мы с такими «фактами» готовы поспорить.

На Крымском мосту находится 19 камер видеонаблюдения. Они как раз и фиксируют все проезжающие автомобили и, при желании, даже лица водителей. Только за 3 месяца зимы по Крымскому мосту проехало более 500 000 автомобилей. То ли еще будет летом, в разгар курортного сезона.

Ванга предсказала разрушение Крымского моста

Не новость, правда? Но об этом предсказании вдруг недавно вспомнили. И так, слова пророчества таковы:

«То, что объединяло, — рассыплется на кусочки, не выдержав двух лет. Это будет рядом с Россией»

Возможно, предсказательница была в чем-то права. Россия — самая большая страна в мире, рядом с ней всегда что-то происходит. И мы уж точно уверены, что речь идет здесь не о Крымском мосте хотя бы потому, что он не рядом с Россией — он в России. Даже если кто-то еще считает, что Крым относится к другому государству — мостовой переход через Керченский пролив стоит на двух берегах РФ.

Если и эти факты не убедительны, то вот вам последняя официальная справка со «стройки века»:

«С момента открытия моста (май 2018 года) ведется комплексный мониторинг всех систем и несущих конструкций. Приборы и датчики отслеживают в режиме реального времени состояние опор и пролетных строений с учетом климатических и других нагрузок. Так, на автодорожной арке установлено более 45 устройств: тензометры, акселерометры, инклинометры и датчики GNSS. Данные поступают в ЦУП (Центр управления производством) Крымского моста, где расчетные проектные значения сравниваются с фактическими. Мониторинг показал, что превышения расчётных параметров напряжений и деформаций за период работы моста не зафиксировано. Результаты многомесячных наблюдений подтверждают конструктивную надежность сооружения и его соответствие всем параметрам, заложенным проектом с гарантией на 100 лет».

Так что, дорогие доброжелатели, почти год мост стоит- не шатается, и века простоит — не шелохнется!