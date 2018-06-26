По случаю Дня молодежи керчане вооружатся водными пистолетами

В эту субботу, 30 июня, в Керчи пройдет битва водяных пистолетов «Мокрые игры. Возвращение». Мероприятие приурочено Дню молодежи.

Шуточная битва пройдет в центре Керчи, неподалеку фонтана на набережной города. Организаторы мероприятия указывают, что можно использовать любое «оружие»: от водных пистолетов до бутылок с водой.

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Участвовать в «Мокрых играх» может каждый желающий. Место встречи — у фонтана на набережной города. Время — 17:00. С собой — хорошее настроение.

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