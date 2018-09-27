По требованию прокуратуры управляющая компания отремонтировала кровлю дома в Керчи

Прокуратура города Керчи провела проверку по обращению жительницы дома по улице Карла Маркса о ненадлежащем исполнении обязанностей управляющей компанией.

Установлено, что в многоквартирном жилом доме, где проживает заявительница, имеет место протекание кровли.

Женщина обращалась в управляющую организацию – МУП «ЖилсервисКерчь» с просьбой устранить протечки и провести обрезку дерева, ветви которого повреждают кровельное покрытие, однако необходимые меры приняты не были. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

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В целях понуждения управляющей организации обеспечить создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан прокурор города внес в адрес директора МУП «ЖилсервисКерчь» представление, по результатам рассмотрения которого управляющей организацией выполнен текущей ремонт кровли, произведена санитарная обрезка дерева.

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