По улицам Керчи ездил Дед Мороз на мотоцикле (ВИДЕО)

Участники мотосообщества Керчи 31 декабря поздравили детей с наступающим Новым годом. Эта акция для керчан стала уже традиционной. Об этом сообщает администрация соответствующей группы в социальной сети.

На видеозаписи зафиксировано, как один из мотоциклистов в костюме Деда Мороза ездил по улицам города и дарил всем встречающимся детям сладкие подарки.

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Прохожих такой необычный сюрприз чрезвычайно удивил и порадовал, а байкеры получили дозу положительных эмоций от восторга детей и тёплых улыбок их родителей.

По улицам Керчи ездил Дед Мороз на мотоцикле