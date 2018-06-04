Победители розыгрыша от КерчьИНФО получили свои подарки!

Вчера, 3 июня, на летней площадке Кофейни «Кофеек» состоялось торжественное награждение победителей розыгрыша ко Дню защиты детей. Более 40 керчан выиграли призы, которые будут полезными как взрослым, так и детям! Однако сюрприз ждал не только победителей, но и спонсоров: каждому – 15% скидка на любые рекламные услуги от КерчьИНФО в течение всего июня.

Редакция КерчьИНФО выражает благодарность партнерам, которые помогли организовать розыгрыш и предоставили подарки для победителей: Мебельный Магазин «МАКСИМУМ» , фотограф pirozhkova.com), Семья Вкусных Ресторанов, Спортивный клуб «Планета ПРОСПОРТ», интернет-магазин МИР ПОДАРКОВ, кондитерская-пекарня Le Brioshes, Кофейня КОФЕЕК, «English Club» Керчь, магазин детской одежды Zefirka, магазин детской одежды и обуви «Морковка», магазин «Фундук» (instagram.com/funduk_kerch), школа моделей «Королевский день», группа ВСЕ ДЛЯ ДОМА. ВСЕ СО ВКУСОМ. ФИЛИАЛ КЕРЧЬ, ФАНТАЗЕРЫ лучшие книги для детей, Мастерская Красоты Valeri, Центр Развития Личности ИМПУЛЬС, психолог Ольга Глотова, Студия танца и фитнеса «AFFABEL» (instagram.com/yana_affabel), Домашняя пастила и фруктовые чипсы «Те же фрукты», детский магазин ЛЯЛЬКА, магазин канцтоваров и детского творчества ЛАСТИК, ФотошколА PROfotki (профотки.рф), творческая студия Маргариты Бобарыкиной «Happy Things», PANDA PRINT, Ксения Карпова «Мама в теме», АЛАДДИН шоу, Клуб Керченских Мамочек, «Световые картины Крыма», BABY LOOK, магазин ИГРУШКИ.

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