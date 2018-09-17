Победители турнира по единоборствам «Воин Боспора»

Известны имена всех победителей 11-го традиционного турнира по единоборствам «Воин Боспора».

В Республике Крым городе — герое Керчи на Стадионе им.50- летия Октября прошел 11 традиционный турнир по единоборствам «Воин Боспора».

Соревнования и прошли на таком хорошем уровне! В них участвовало 189 спортсменов в трех разделах Бокс, Кикбоксинг, Тайский Бокс, представляющие различные регионы и клубы Крыма, Краснодарского края, Новгородской области, города Москвы.

Победителями турнира стали;

БОКС:

Кутепов Тимофей, Гоган Владислав, Ковтун Роман, Фаерман Тимур, Алесинский Максим, Добаткин Кирилл, Абдулаев Алим, Тимченко Захар, Токин Александр, Сытин Вадим, Кобилянский Ярослав, Мазин Роман, Клименко Максим, Семеновский Станислав, Сполохов Денис, Гапоненко Владимир, Вагапов Алим, Холин Глеб, Саввин Владислав, Архангельский Александр, Толика Анатолий, Сейдмамутов Ибазер, Сердечный Михаил.

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КИКБОКСИНГ:

Клетной Александр, Полтавский Богдан, Брижатов Даниил, Бугаев Дмитрий, Викторов Василий, Валиев Илья, Клемпарский Даниил, Ризванов Тимур, Забаров Анатолий, Воронков Даниил, Муждабаев Руслан, Васильченко Александр, Наминас Денис, Антипов Максим, Конягин Алексей, Сейдаметов Алим, Свидченко Николай, Тютюнник Данил, Бакаляр Владислав, Коваленко Богдан, Шевкопляс Никита, Изетов Артур, Панчев Сергей, Дорошенко Никита.

ТАЙСКИЙ БОКС:

Гайворонский Антон, Родион Чех, Гаврилов Максим, Горяев Станислав, Викторов Андрей, Пиотровский Егор, Сейдмиров Нариман, Рощин Иван, Александр Еньшин, Михо Денис.

СРЕДИ ДЕВУШЕК:

Лалаян Карина, Ошбалова Ульяна, Беликова Елена, Сидорук Маргарита, Матросова Наталья, Буевич Анастасия, Соломатова Ксения, Зубко Алина, Каблукова Юлия, Орлова Мария, Титова Алена, Корсакова Анастасия, Шорохова Людмила, Фырва Алена, Майорова Виктория, Юхно Елизавета, Ковтун Елена.

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