Победный матч с «Севастополем» обошелся «Океану» в 14 000 рублей штрафа

На прошедших выходных, 8 сентября, в Керчи состоялся принципиальный футбольный матч между клубами городов-героев – ФК «Океан» и ФК «Севастополь». Игра выпала на важный праздник – День города, в который наши футболисты преподнесли керчанам подарок, выиграв в этой встрече. Однако радость от победы омрачили очередные дисциплинарные меры от Крымского Футбольного Союза – керченский клуб оштрафовали на 14 тысяч рублей.

Самой мелкой провинностью оказалось опоздание кареты скорой помощи к назначенному времени. За это руководство клуба заплатит всего 1,5 тысячи рублей. Кстати, керченские медики уже второй раз «подставляют» футболистов под штраф. Первый раз замечание о несвоевременном прибытии медиков на матч было сделано в первом туре Чемпионата.

Еще 7,5 тысяч рублей штрафа «Океан» отдаст за пиротехническую «поддержку» болельщиков. Футбольные фанаты проигнорировали всем известные правила поведения на крымских футбольных матчах: зажигали дымовые шашки, пускали мини-фейерверк и взрывали петарды. Ультрас «Океана» сообщили, что причиной к этой своеобразной демонстрации послужили неправомерные действия органов внутренних дел, которые без явных причин задержали двух болельщиков. Однако это не повод «подставлять» свой любимый клуб под штрафные санкции да еще и с угрозой запрета на проведение матчей в Керчи!

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Практически таким же по весомости стал штраф за большое количество желтых карточек, заработанных игроками клуба в течение матча – это еще 5000 рублей в казну Крымского футбольного союза. За 2 тайма керчане заработали 5 предупреждений и одно удаление.Но если разобраться в этом случае подробнее, то окажется, что удаление одного из игроков с поля произошло через 2 минуты после того, как добавленное арбитром время закончилось: бригада арбитров добавила к основному времени матча 4 минуты, а игрок «Океана» Александр МОРЕВ был удален на 6-ой добавленной минуте.

А некоторые желтые карточки, полученные керчанами в матче оказались «липовыми». Свидетельством тому, разбор эпизодов матча специалистами в спецгруппе ВК по разбору и анализу действий футбольных арбитров в матчах под эгидой КФС: Крымский «свисток».

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Особое внимание керченские болельщики еще во время матча уделили желтой карточке, которую арбитр показал нападающему ФК «Океан» Якову ЭРЛИХУ за «симуляцию». Пресс-атташе ФК «Океан» Керчь сделала идеальную фотографию, чтобы арбитр после матча признал свою неправоту (см. фото). Каждый может убедиться, что вратарь севастопольцев грубо сыграл против нашего игрока и во сто крат больше заслуживал наказания, чем керченский нападающий. Таким образом керченский футбольный клуб снова потерял немалую сумму денег из-за людей ему не подвластных. Но, несмотря на все препятствия, одержал победу в знаковом матче.

Следующий тур керчане проведут на выезде в Ялте, где 16 сентября проведут матч 5-го тура Чемпионата Премьер-Лиги КФС против ПФК «Инкомспорт». После 4-х туров ФК «Океан» идет на четвертом месте, имея в активе 6 очков. Ялтинцы, не набрав ни одного очка, заслуженно занимают последнюю строчку турнира.

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