Почему именно Косметический Центр «MIRRA», а не салон красоты?

Доброго времени суток читателям нашей колонки!

Сегодня мы, Косметический Центр «MIRRA», ответим на вопрос читателя:

Почему именно Косметический Центр, а не салон красоты?

Так сложилось , что открывались мы еще 20 лет назад. Начинали с малого, но всегда стремились быть лучше. До сих пор еще работаем ,планов на наш Центр у нас много, постепенно идем к цели)

Почему же «Косметический Центр?

Косметический Центр «MIRRA» — это не только салон красоты с широким спектром услуг (все виды косметических услуг, массажи, антицеллюлитные программы, авторские методики, омоложение, окрашивание и коррекция бровей, депиляция и тд), центр обучения (у нас регулярно проходят мастер-классы , курсы, семинары и конференции , но и официальный магазин российской косметики MIRRA.

Почему мы выбрали косметику MIRRA?

— Научно: Уникальные технологии.14 патентов на разработки.

— Надежно: Собственное производство полного цикла.

— Эффективно : Оптимальные размеры микрочастиц, обработка икры лососевых и осетровых рыб. Подтверждено клиническими лабораторными испытаниями.

— Натурально: Компания использует порядка 500 наименований сырья. Все лучшее от масел и экстрактов ценных растений до продуктов биотехнологий.

— Ответственно: Мы не проводим тестирование на животных.

— Безопасно: Лидирующие мировые поставщики сырья и упаковки.

— Выгодно: Оптимальное соотношение цены и качества.

Таким образом, Косметический Центр «MIRRA»- это косметический салон, центр обучения и официальный магазин косметики.

Будьте здоровы!

Текст и фото предоставлены автором

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.