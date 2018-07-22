Почему именно Косметический Центр «MIRRA», а не салон красоты?

Доброго времени суток читателям нашей колонки!
Сегодня мы, Косметический Центр «MIRRA», ответим на вопрос читателя:
Почему именно Косметический Центр, а не салон красоты?
Так сложилось , что открывались мы еще 20 лет назад. Начинали с малого, но всегда стремились быть лучше. До сих пор еще работаем ,планов на наш Центр у нас много, постепенно идем к цели)
Почему же «Косметический Центр?
Косметический Центр «MIRRA» — это не только салон красоты с широким спектром услуг (все виды косметических услуг, массажи, антицеллюлитные программы, авторские методики, омоложение, окрашивание и коррекция бровей, депиляция и тд), центр обучения (у нас регулярно проходят мастер-классы , курсы, семинары и конференции , но и официальный магазин российской косметики MIRRA.
Почему мы выбрали косметику MIRRA?
— Научно: Уникальные технологии.14 патентов на разработки.
— Надежно: Собственное производство полного цикла.
— Эффективно : Оптимальные размеры микрочастиц, обработка икры лососевых и осетровых рыб. Подтверждено клиническими лабораторными испытаниями.
— Натурально: Компания использует порядка 500 наименований сырья. Все лучшее от масел и экстрактов ценных растений до продуктов биотехнологий.
— Ответственно: Мы не проводим тестирование на животных.
— Безопасно: Лидирующие мировые поставщики сырья и упаковки.
— Выгодно: Оптимальное соотношение цены и качества.
Таким образом, Косметический Центр «MIRRA»- это косметический салон, центр обучения и официальный магазин косметики.
Будьте здоровы!
Текст и фото предоставлены автором