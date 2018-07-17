Почему из керченских кранов течет желтая вода?

В редакцию сайта КерчьИНФО обратились местные жители, обеспокоенные качеством водопроводной воды в городе.

«Как в такой воде можно купать младенца? Водоканал,что происходит с водой?», — написала керчанка.

Для получения ответа на данный вопрос журналисты КерчьИНФО обратились к главному инженеру керченского водоканала Абжелу КУРТАМЕТОВУ.

«На данный момент происходит обследование и изучение данного вопроса. Однако, в первую очередь, причиной загрязнения водопроводной воды стали ветра. Принесенная ветрами грязь и загрязнила воду», — рассказал он.

Главный инженер водоканала Керчи также сообщил, что в каждом районе города будут взяты пробы воды для более подробного изучения причин ее загрязнения. Также для очищения воды в Керчи будут повторно вымыты резервуары.

«Завтра мы планируем повторно мыть резервуары. Обычно мы моем резервуары один раз в год, этого всегда хватало. Однако в этот раз было принято решение помыть резервуары повторно для того, чтобы иметь возможность поставлять населению чистую воду», — добавил Абжел КУРТАМЕТОВ.

В связи с чисткой резервуаров завтра вода в Керчь будет подаваться с пониженным давлением.

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