Почему на Крымском мосту пробки?

Пользователи социальных сетей сообщают о пробке на Крымском мосту. Они предполагают, что на автомобильной дороге транспортного перехода через Керченский пролив произошло ДТП.

На самом деле данная информация не является верной. Об авариях и происшествия на Крымском мосту не сообщается.

Затор на Крымском мосту возник по другой, более положительной, причине. Дело в том, что здесь снимается музыкальный клип для известного российского исполнителя Николая РАСТОРГУЕВА.

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Пробка возникла в связи со съемочным процессом и присутствием на проезжей части съемочной группы.

Фото из инстаграма

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