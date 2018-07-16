Почему на Крымском мосту пробки?

Пользователи социальных сетей сообщают о пробке на Крымском мосту. Они предполагают, что на автомобильной дороге транспортного перехода через Керченский пролив произошло ДТП.
На самом деле данная информация не является верной. Об авариях и происшествия на Крымском мосту не сообщается.
Затор на Крымском мосту возник по другой, более положительной, причине. Дело в том, что здесь снимается музыкальный клип для известного российского исполнителя Николая РАСТОРГУЕВА.
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Пробка возникла в связи со съемочным процессом и присутствием на проезжей части съемочной группы.
Фото из инстаграма