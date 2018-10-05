Почему не вывозят мусор на Полевой?

Местные жители жалуются на свалку по улице Полевой в Керчи.

Керчане пишут в социальной сети, что раньше на этой территории стояли мусорные баки. Мусоровоз регулярно их опустошал. Но весной этого года контейнеры убрали. Таким образом мусор оставляют просто на открытой территории. С каждым днем его становиться больше и район постепенно превращается в свалку.

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По данному вопросу журналисты КерчьИНФО обратились к директору МУП МОГОК РК «ЖилсервисКерчь» Максиму ВОЛОШКО:

«По улице Полевой и по всему частному сектору ходит самосвал. Все люди об этом знают, выставляют мусор возле дворов, и машина его забирает. Жители частного сектора должны собираться и принимать решение об установлении контейнерной площадки за свой счет. Такое правило указано в пункте «Благоустройство» в законоположении «ЖилсервисКерчь».

Контейнерная площадка была демонтирована по представлению прокуратуры. Так как в этот район является охранной зоной. Максим Владимирович отметил, что свалка образовалась по вине несознательных граждан.

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