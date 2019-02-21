Почему нет съезда с Крымского моста в Керчь?

Керчане спросили у Главы Республики о развязке с Крымского моста в город.

На этот вопрос ответил глава Администрации Сергей БОРОЗДИН:

«Когда встал вопрос о съезде с Крымского моста в город мы приняли решение сделать путепровод над Буденного, чтобы как раз разгрузить поток в Керчи».

То есть выделялось финансирование, а город уже решал на что именно потратить эти деньги.

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Речь идет о старом путепроводе, который сегодня подлежит демонтажу, а на его месте появится новый мост с 4 полосами для движения, развязкой к Солдаткой слободке, Нижний солнечный, Буденного.