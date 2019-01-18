Почему пришлось перенести ЖД подход к Крымскому мосту в Керчи? (ВИДЕО)

Один из участков керченского подхода к мосту был скорректирован. 3 км железной дороги будут проложены на 140 м южнее.

Эти меры необходимы для сохранения уникального памятника археологии.

Трасса обойдет и не затронет античное поселение, найденное в ходе подготовки территории к строительству. Это комплекс из дворов и зданий, датируемый концом V — началом III века до н. э. Он не имеет аналогий в Причерноморье. Ученые предполагают, что эта усадьба могла принадлежать представителю династии царей Боспора.

Исследования усадьбы охватили участок площадью более 5 тысяч квадратных метров. Здесь были найдены остатки сплошной застройки, характерной для античных сельских комплексов замкнутой планировки. В западной части располагался наиболее крупный двор, украшенный галереями и, возможно, колоннадой. Для кровли использовалась дорогая черепица местного производства с клеймами боспорского мастера.

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Предполагается, что поселение строилось по хорошо продуманному плану, направленному на создание здесь максимально комфортных условий для проживания. Ученые обратили внимание на аккуратную каменную кладку с выдержанными углами и правильную ориентацию строений с учетом розы ветров: воздух в помещениях всегда был свежим и чистым. Для того, чтобы дождевые и талые воды не подтапливали комплекс, расположенный на склоне, была сооружена сложная разветвленная система водостоков и накопительных цистерн. Они отводили стоки за пределы застройки.

Рядом с усадьбой обнаружен некрополь с более чем 20 погребальными сооружениями, вырубленными в скале. Среди них есть семейные усыпальницы. Предполагается, что здесь хоронили проживающий в поселении обслуживающий персонал. Найденный погребальный инвентарь — это блюда и кувшины, орудия и украшения — был скромным по меркам того времени. Погребения богатых владельцев усадьбы могли проводиться в столице Боспора — Пантикапее.

Крымский мост