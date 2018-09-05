Почему растут цены на рынках Керчи?

Цены на рынках Керчи растут, хоть стоимость аренды торговых мест и снизилась на 20%.

По словам директора муниципального унитарного предприятия городского округа Керчь Республики Крым «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг» Романа Александровича БОБРОВА, стоимость аренды торговых мест на рынках Керчи уменьшилась на 20%. Однако еженедельный мониторинг цен на рынке показал, что при общем уровне снижения расходов предпринимателей, снижение цен не происходит.

«По идее, стоимость аренды должна влиять на ценообразование. Керчане должны чувствовать, что цены в городе адекватные, позволяющие человеку со средней заработной платой обеспечить свою жизнедеятельность, но, к сожалению, этого не происходит».

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Также Роман Александрович сообщил, что на аппаратном совещании в администрации города поднимался вопрос о высоких ценах на мясо. Выяснилось, что цены у поставщиков остались те же, однако цена на мясо для потребителей выросла на 30%.

«Это просто желание предпринимателей зарабатывать больше. Мы, к сожалению, на ценообразование не влияем. Наша задача состоит только в том, чтобы предоставить предпринимателям торговое место. Ценами занимается администрация города».

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