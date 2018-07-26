Почему разваливается мост в Керчи? (ВИДЕО)

Мост в Керчи в предаварийном состоянии.

КерчьИНФО уже неоднократно поднимал эту тему. Мост с грифонами находится в предаварийном состоянии. Здесь не обязательна экспертиза. Это видно невооруженным взглядом.

ГИБДД , по неясным причинам закрывает глаза на столь острую проблему. Движение фур и большегрузов продолжается, водители, будто не замечают запрещающий знак.

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Неподалеку Куль – Обинское шоссе, раннее уже ремонтирующееся, снова на нем грузовики продавили яму. Яма представляет опасность и может стать причиной серьезной аварии.

Ранее предлагалось сделать обьездную дорогу. Но это так и осталось предложением.

Необходимо срочно предпринять меры. Если мост исправен ехать всего 9 км, ну а если что-то случится, то в объезд через пгт Багерово придется ехать 47 км, а через село Приозерное 43 км.

В Керчи разваливается мост

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