Почему у керчан нет света?

Приблизительно час назад керчане стали жаловаться на то, что в микрорайоне Аршинцево нет света.

Журналистам КерчьИНФО сразу же занялись данным вопросом, чтобы узнать причину, которая вызвала данные неудобства для жителей города.

Специалисты государственного унитарного предприятия «Крымэнерго» сообщили, что в Керчи произошло аварийное отключение линии электропередачи. В настоящее время на месте происшествия работают керченские энергетики. Проводится осмотр оборудования. Причина поломки пока неизвестна.

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В керченском РЭС сообщили, что всех абонентов вскоре переключат на резервное электроснабжение.