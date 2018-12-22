Почему в Аршинцево не вывозят мусор? (ФОТО)

В последнее время в редакцию КерчьИНФО приходит очень много жалоб от жителей района Аршинцево.

Дело в том, что на разных улицах города в районе Аршинцево стоят горы мусора, которые, почему-то, не вывозятся. Керчане крайне недовольны происходящим.

«В Аршинцево уже неделю не вывозят мусор. Мусорки превращаются в терриконы, мусор начинает летать везде просто. К бакам не подойдешь — в какие-нибудь помои наступишь, а потом эти помои на подошве домой несешь».

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Журналисты КерчьИНФО попытались разобраться с вопросом вывоза мусора в Аршинцево.

Глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН сообщил, что к вывозу мусора в данном районе приступила управляющая компания «ЖилсервисКерчь». Компания получила законные основания оказывать такую услугу на этой территории, заключив договор с предприятием «КП Аршинцево». Специалистам поставлена задача привлечь в район максимальное количество техники, чтобы в ближайшие дни решить сложившуюся ситуацию. При этом оплата за услугу жителями Аршинцево будет производиться, как и прежде.

Сергей БОРОЗДИН обратил внимание на то, что есть определённые трудности, которые нужно перетерпеть.

«Специалисты МУП «ЖилсервисКерчь» сейчас налаживают свою работу. Это все происходит в процессе входа единого оператора с 1 января. Через несколько дней все придет в рабочий график», — рассказал заместитель главы администрации Керчи Евгений АДАМЕНКО.

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