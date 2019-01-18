Почему в Багерово несколько дней не было воды?

Пригород Керчи испытывает регулярные проблемы с водоснабжением.

Жители поселка Багерово Ленинского района обратились в редакцию КерчьИНФО с наболевшим вопросом. Дело в том, что в течение многих лет поселок испытывает проблемы с водоснабжением.

В конце прошлой недели местные жители стали жаловаться на перебои с водой, однако никто им так и не дал исчерпывающего ответа.

«Это уже совсем не смешно. Четверо суток не было воды. Дали на два дня, а теперь опять отключили без объяснения причин. Поселок утопает в грязи и темноте! Постоянно отключают воду», — негодует девушка.

Вчера стало известно, что МУП ЖКХ «Багеровокоммунсервис», основным видом деятельности которого является забор, очистка и распределение воды в Багерово, проводит какие-то земельные работы.

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Журналисты КерчьИНФО связались с главным инженером предприятия Бекмамбетом МАМБЕТШАЕВЫМ, который рассказал о том, что в поселке Багерово действительно существуют проблемы с водоснабжением. И проблемы эти существенные.

По словам мужчины, на этой неделе в нескольких домах не было воды, потому что по улице произошел порыв водовода. Специалисты выехали на место для устранения проблемы, однако работы заняли некоторое время. В собственности предприятия «Багеровокоммунсервис» имеется не вся необходимая техника, и та закупалась еще в 1960-е годы. Тогда же и прокладывались местные водопроводные сети.

Из-за старых водопроводных сетей в поселке случается в месяц минимум 10 порывов, для устранения которых требуется определенное время.

Главный инженер МУП ЖКХ «Багеровокоммунсервис» просит отнестись к происходящему с пониманием и надеется, что со временем ситуация изменится в лучшую сторону.