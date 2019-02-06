Почему в центре Керчи нет света?

С пяти часов утра по данным «Крымэнерго» часть улиц в центре осталась без электроснабжения. Без света остались дома по улицам Айвазовского, Свердлова, Набережной.

Как сообщил журналистам КерчьИНФО начальник Керченского РЭСа Александр ЗАБЕЛИН, причина отключений — авария на подстанции «Соляная Л-3 – РП 13».

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«В настоящее время причины аварии устраняются. Часть абонентов переведены на резервное питание, часть – подключены к генераторам», — сообщает ЗАБЕЛИН.

Начальник КРЭСа заверил, что повреждения будут устранены в самые кратчайшие сроки.