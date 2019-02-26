Почему в Керчи дорогое отопление?

На вопросы керчан по поводу тарифов на отопление ответила начальник контрольно-ревизионного управления Госкомитета по ценам и тарифам РК Елена НАРИЖНАЯ и директор «Керчьтеплокоммунэнерго» Владимир БУБЛИК.

Зал керченского филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» сегодня был переполнен – высокие тарифы и постоянное повышение стоимости отопления волнуют многих керчан.

Главный вопрос, который интересовал жителей города – почему оплата за отопление за год возросла в несколько раз. Керчане жалуются, что нынешней зимой счета за отопление приходят с суммами, в два раза превышающими оплату за отопление в аналогичный период прошлого года.

Елена НАРИЖНАЯ пояснила, что тариф на отопление вырос по сравнению с прошлым годом всего на 4%: в 2018 году он составлял 2677,67 руб. за одну гигакалорию, в 2019 – 2800,84 руб. за 1 Гкал.

«Тариф за гигакалорию повысился всего на несколько процентов, а сумма в платежках за отопление складывается за счет большого отпуска тепловой энергии. А это уже вопрос к предприятию «Керчьтеплокоммунэнерго», — ответила Елена Вячеславовна.

Как объяснил Владимир БУБЛИК, большой отпуск тепловой энергии в этом году связан с тем, что температурный режим наружного воздуха в этом году был значительно ниже, чем в прошлом году. Соответственно увеличилась подача тепла в дома, и счетчики показывали больший расход гигокалорий.

«Чем больше гигакалорий расходуется, тем выше стоимость отопления», — поясняют работники «Керчьтеплокоммунэнерго».

В ответ керчане возразили, что отопление не соответствовало температурному режиму на улице:

«Мы фактически отапливаем Вселенную. На улице +10 градусов, а отопление в домах подается на таком уровне, что дышать нечем. В квартирах +28…+30 градусов, приходится открывать форточки и окна».

В то же время другие жители Керчи, напротив, жаловались, что в их квартирах холодно, несмотря на то, что оплата за отопление у них такая же высокая.

Работники «Керчьтеплокоммунэнерго» объяснили это тем, что внутренние теплокоммуникации в домах находятся в аварийном состоянии – и поэтому тепло в квартиры, даже в одном и том же доме, может подаваться неравномерно. Но, как поясняют сотрудники, это уже не их проблема, а работников МУП, которые должны производить соответствующий ремонт в домах.

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Также керчане пожаловались на постоянные прорывы на теплотрассе и отметили, что большинство наружных сетей отопления до сих пор остаются без изоляции – а это значит, что часть тепла, подаваемого в дома керчан, снова «уходят в воздух».

«Я считаю, что мы предоставляем качественные услуги. Работы по изоляции наружных сетей отопления ведутся постоянно, но город большой и потому сделанной работы никто не замечает. На данный момент нам нужно произвести ремонт и изоляцию почти 30 км теплотрассы. Для этого есть материалы, но не хватает людей. В «Керчьтеплокоммунэнерго» работает всего 9 слесарей, и они физически не могут успевать обслуживать все дома в городе. К тому же, я их не могу заставить выполнять их изоляцию, так как это считается вредными условиями труда», — заявил Владимир БУБЛИК.

Керчане также отметили, что тарифы в Крыму на отопление одни из самых высоких по всей стране, и приближены к уровню городов средней полосы России.

«Действительно, у нас в Крыму один из самых высоких тарифов. Но тут следует учитывать, из чего собственно складывается сумма тарифа. Расчет производится следующим образом: в знаменатель входят затраты предприятия, куда входит зарплата сотрудникам, расходы на топливо, амортизационные и ремонтные работы, а в числитель – отпуск тепловой энергии предприятия. В силу того, что в Крыму отопительный период составляет всего 5 месяцев, а отпуск тепловой энергии меньше из-за мягкого климата, то затраты предприятия не удается окупить за время отопительного сезона», — рассказала НАРИЖНАЯ.

Начальник КРУ Госкомитета по ценам и тарифам отметила, что все повышения тарифов в Крыму происходят на основании федерального законодательства «О теплоснабжении» РФ.

Елена НАРИЖНАЯ постаралась ответить на все личные обращения граждан по поводу подачи отопления в их квартиры, записала адреса, по которым необходимо провести проверку.

Но керчане остались не удовлетворены проведенным приемом, и отметили, что так и не получили четкого ответа – почему же в Керчи такое дорогое отопление.