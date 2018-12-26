Почему в Керчи красят газовые трубы зимой

В редакцию КерчьИНФО от керчанки поступило обращение о том, что газовые трубы в городе красят зимой, в ненадлежащее время года. Женщина считает, что краска на трубах не продержится и до весны. По ее словам, покраска происходит возле кинотеатра «Украина», рядом с котельной.

Читайте: Керчанка поблагодарила полицейских за оказание помощи ее сыну

«Сейчас дожди, на улице холодно, а везде стоит покрашенная труба, краска до весны отлетит вся», — уверена наша читательница.

Наши журналисты обратились с этим вопросом в «Горгаз», где нам пояснили, что для покраски труб используется специальная краска, для наружных работ, которая выдерживает температуру на улице. Она продержится на трубах до 5 лет. А сам процесс покраски происходит в сухую погоду, в дождь работники предприятия трубы не красят.