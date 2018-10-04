Почему в Керчи убирают рекламные щиты? (ВИДЕО)

В Керчи продолжается демонтаж билбордов. Дорогостоящая реклама оказалась неэффективной?
С начала октября на керченских улицах начался демонтаж рекламных щитов. Журналисты КерчьИНФО поинтересовались в УЖКХ, что послужило причиной массового уничтожения наружной рекламы:
«Расположение щитов не соответствует с российским ГОСТам, да и за аренду предприниматели не платили. Мы предупреждали, что владельцы могут сами демонтировать свои билборды. Время вышло и по распоряжению главы города их демонтируют за счет ЖКХ», — пояснил вячеслав КАРПОВ.
Это плохая новость для пользователей уличной рекламы. Средняя стоимость рекламы на билбордах в Керчи — 20 000 рублей. Эти деньги потеряли предприниматели, чья реклама была размещена на демонтированных конструкциях. И еще потеряют те, кто пропиарился на билбордах, которые еще предстоит снести.
Но для многих керчан демонтаж билбордов стал хорошей новостью. Есть мнение, что без такой рекламы Керчь выглядит более опрятно и красиво.
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Редакцией КерчьИНФО направлен запрос в УЖКХ о предоставлении списка адресов, по которым будет производиться демонтаж несанкционированных рекламных щитов.
В Керчи убирают рекламу на билбордах
В Керчи не будет уличной рекламы?