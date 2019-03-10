Почему в Комсомольском парке в Керчи до сих пор не уложили плитку?

В субботу Сергей БОРОЗДИН посетил Комсомольский парк, чтобы выяснить, как ведутся работы по благоустройству на этом участке. Об этом глава администрации Керчи пишет на своей странице в Facebook.

Контракт на укладку плитки на аллеях в Комсомольском парке заключен с подрядной организацией ООО «Перспектива». По просьбе жителей предусмотрели дорожки к спортивному комплексу, детской площадке, и в других благоустроенных местах зоны, где они необходимы.

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«Подрядчик до сих пор не предоставил графики выполнения работ, не согласовал используемые материалы. К работе никто так и не приступа. Если подрядчик не выполняет взятые обязательства, контракт должен быть расторгнут», — заявил Сергей БОРОЗДИН.

Глава администрации поручил начальнику управления ЖКХ в короткие сроки разобраться со сложившейся ситуацией.