Почему в Крыму дорожает бензин? Когда цены снизятся?

Министр топлива и энергетики Крыма Вадим БЕЛИК рассказал о том, что рост цен на бензин и дизельное топливо в республике обусловлен объективными причинами.

Так, чиновник указал на то, что основной аспект затрат на логистику связан с учетом расходов на железную дорогу и Керченскую паромную переправу.

«Стоимость услуг переправы, утвержденной ФАС, составляет 2,4 рубля за 1 литр топлива. Также необходимо учитывать, что топливо приходится везти из отдаленных регионов, поэтому в его стоимость закладывается еще и цена доставки груза по железной дороге и возврата грузоотправителями цистерн на нефтеперерабатывающие заводы», — отметил Вадим БЕЛИК.

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Также, по словам министра, в республике не работают вертикально-интегрированные нефтяные компании, такие как: «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл», «Башнефть». Компании работают по всей цепочке производственного процесса, начиная от добычи нефти до реализации нефтепродуктов потребителю, что дает возможность регулировать конечную стоимость топлива.

«В будущем существует реальная перспектива того, что открытие Крымского моста повлияет на снижение логистических затрат по доставке топлива, а как следствие, — на снижение розничных цен. Но произойдет это после открытия железнодорожного проезда по мосту приблизительно в конце декабря 2019 года, так как поставка топлива в Крым, в основном, осуществляется железнодорожным транспортом», — резюмировал Вадим БЕЛИК.

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