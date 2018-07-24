Почему в Крыму дорожает курица?

Как могли заметить хозяйки, да и все керчане, которые питаются дома, а не в ресторанах, цены на курятину в наших магазинах серьезно выросли.

Подобная ситуация наблюдается не только в Крыму, а по всей стране — причиной роста цен эксперты называют подорожание зарубежных кормов, а также общее снижение отечественного производства в целом.

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Увеличение стоимости куриного мяса повлияло и на другие товары — цены на все продукты, кроме овощей и фруктов, за июнь выросли более чем на 1%.

В Крыму отмечается еще более быстрое подорожание: как сообщает Первый крымский, за одну неделю цена на курятину на полуострове растет на 1,8%, а за весь первый месяц лета — на 6%.

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