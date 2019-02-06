Почему в Крыму растет число мошенников?

МВД Крыма бьет тревогу: за последний год на полуострове количество случаев мошенничества увеличилось на 57%. Ситуацию объяснил министр МВД по РК Олег ТОРУБАРОВ в беседе с журналистами РИА Новости.

Сегодня в эфире радио «Спутник в Крыму» уполномоченный по правам человека в РК Людмила ЛУБИНА заявила о росте количества преступлений, связанных с мошенничеством.

«К большому сожалению, Крым стал «меккой» для мошенников всех уровней: и тех, что работали в России, и международных. Ведь Интерпол у нас не действует, вот они здесь и оседают», — заявила омбудсмен.

ЛУБИНА отметила, что мошенники используют в основном различные виды изъятия средств граждан: «это и лица, собирающие средства с дольщиков под строительство домов, и телефонные мошенники, и различные псевдо-кредитные организации, и Интернет-мошенники».

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Ситуацию с паломничеством мошенников в Крым прокомментировал Олег ТОРУБАРОВ:

«Такой «скачок» связан с дистанционными мошенничествами, то есть с бесконтактными – через Интернет и телефон. Эти схемы по России отработаны уже давно, а Крым вошел в состав РФ только 4 года назад. Поэтому многие наши земляки становятся жертвами мошенников».

Министр отметил, что правоохранительные органы регулярно проводят профилактические мероприятия данных преступлений: размещают соответствующие памятки на банкоматах, в подъездах домов, в магазинах, раздают пенсионерам.

ТОРУБАРОВ заверил, что если бы не эта работа, случаев мошенничества было бы гораздо больше.