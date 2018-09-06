Почему вода на Генеральских пляжах стала коричневой? (ВИДЕО)

Жители и гости города Керчи, отдыхавшие на Генеральских пляжах, обеспокоены цветом воды в Азовском море.

Вчера обеспокоенные жители города Керчи, которые отдыхали на Генеральских пляжах, прислали письмо в редакцию КерчьИНФО с просьбой выяснить в чём причина коричневого цвета воды в Азовском море. В связи с ситуацией в Армянске, люди переживают, что причина грязного цвета кроется в выбросах химических веществ с завода на севере Крыма.

Читайте: Из-за загрязнения воздуха детей из Армянска отправили отдыхать в крымские санатории

«Роспотребнадзор» сообщил, что Генеральские пляжи — это место, не предназначенное для купания, поэтому пробы воды осуществляться там не могут. Однако неподалёку от «Генералов», на побережье Азовского моря, в сёлах Каменское и Золотое Ленинского района, плановые пробы воды брали 28 августа, при которых химических веществ выявлено не было.

Также внеплановую пробу брали 3 сентября. Результаты показали, что и спустя неделю в водах Азовского моря вещества, содержащиеся в водоёме, не превышают допустимую норму.

Воздух на востоке Крыма также проверяется. По предварительным данным, все показатели в норме и беспокоиться не о чем.

Причины загрязнения воды на «побережье тысячи бухт» выясняются.

Почему вода на Генеральских пляжах стала коричневой?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.