Почему взорвался газ в Магнитогорске и Шахтах?

Париж, Магнитогорск, Шахты и Щелкино — череда взрывов бытового газа. Почему?
Громкой и ужасной новостью стала трагедия в Магнитогорске, которая забрала почти 4 десятка жизней. Чудом остался жив младенец.
Следом мы получаем весть из Парижа и в эти же минуты из нашего крымского городка Щелкино. В Крыму обошлось без жертв, но сама новость с заголовком «взорвался газ» уже наводит жуткие мысли.
Утром 14 января первые выпуски новостей сообщают о еще одной трагедии — взорвался газ в Ростовской области в городе Шахты. Есть погибшие.
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В нашей стране череда этих жутких событий произошли в период холодов. Что вовсе не случайно. Многие из вас включали духовки и газовые плиты, когда отопительная система не справлялась? Так люди согреваются в холодные зимние ночи. Конечно, это не касается случая в Щелкино. НО! Причиной взрыва здесь стали нарушения правил пожарной безопасности. И это то общее, что объединяет все последние трагедии. Именно неправильное обращение с газом чаще всего приводят к таким ужасным последствиям.
Как правильно и безопасно пользоваться газом?
- При обнаружении запаха газа в помещении необходимо немедленно перекрыть краны на допуске к приборам и на приборах, открыть окно и двери, создать сквозняк, вызвать аварийные службу по телефону 104 Не зажигать огня, не курить, не включать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками, принять меры по удалению людей из загазованной зоны.
- Во время работы газовой плиты форточка должна быть открытой. При недостаточном поступлении свежего воздуха газ сгорает не полностью и выделяется угарный газ. Угарный газ — это продукт неполного сгорания метана. Не имеет цвета и запаха, очень ядовитый. При содержании 10% угарного газа от объема помещения человеку достаточно сделать несколько вдохов и наступает смерть. Признаки выделения угарного газа: появление в пламени желтого, оранжевого, красного оттенка и копоти на посуде.
- При случае неисправности газового оборудования или для профилактического осмотра газовых приборов необходимо вызывать работников эксплуатационной газовой службы по телефону 104
- Необходимо следить за нормальной работой дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых отопительных котлов.
- К началу отопительного сезона абонент должен получить акт о состоянии дымоходов у Противопожарной службы
- Пройти инструктаж по безопасному пользованию природным газом у контролеров эксплуатационной газовой службы, иметь на руках инструкции (памятка) по эксплуатации газовых приборов и строго соблюдать их.
Что нельзя делать при обращении с газом?
- Производить самовольную газификацию дома или квартиры, перестановку,замену и ремонт газовых приборов;
- Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями;
- Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройства дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов;
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Пользоваться газом при неисправности газовых приборах, автоматике и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа;
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Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику);
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Допускать к использованию газовых приборов детей дошкольного возраста. А также лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.
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Использовать газовую плиту для отопления помещения, во избежание отравления угарным газом.
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Пользоваться отопительными котлами по истечении срока действия акта на дымоходы
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Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы).
Запах газа возникает при утечке в помещение. При воспламенении газовоздушной смеси возможны взрыв и пожар.
При появлении запаха газа необходимо:
— закрыть все краны у газовых приборов и на вводном газопроводе;
— открыть окна и двери, проветрить помещения;
— вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 104
До устранения утечки газа нельзя :
— зажигать огонь, курить;
— включать и выключать электроприборы, электроосвещение и электрозвонки, пользоваться внутриквартирным телефоном.
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