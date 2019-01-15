Почему взорвался газ в Магнитогорске и Шахтах?

Париж, Магнитогорск, Шахты и Щелкино — череда взрывов бытового газа. Почему?

Громкой и ужасной новостью стала трагедия в Магнитогорске, которая забрала почти 4 десятка жизней. Чудом остался жив младенец.

Следом мы получаем весть из Парижа и в эти же минуты из нашего крымского городка Щелкино. В Крыму обошлось без жертв, но сама новость с заголовком «взорвался газ» уже наводит жуткие мысли.

Утром 14 января первые выпуски новостей сообщают о еще одной трагедии — взорвался газ в Ростовской области в городе Шахты. Есть погибшие.

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В нашей стране череда этих жутких событий произошли в период холодов. Что вовсе не случайно. Многие из вас включали духовки и газовые плиты, когда отопительная система не справлялась? Так люди согреваются в холодные зимние ночи. Конечно, это не касается случая в Щелкино. НО! Причиной взрыва здесь стали нарушения правил пожарной безопасности. И это то общее, что объединяет все последние трагедии. Именно неправильное обращение с газом чаще всего приводят к таким ужасным последствиям.

Как правильно и безопасно пользоваться газом?

Природный газ (метан) — бесцветный, не токсичный газ, поэтому в случае утечки его из газопровода в помещениях может образоваться газовоздушная смесь, которое остается незамеченной.

Для безопасного использования газа в быту необходимо учитывать его природные свойства и соблюдать следующие правила:

При обнаружении запаха газа в помещении необходимо немедленно перекрыть краны на допуске к приборам и на приборах, открыть окно и двери, создать сквозняк, вызвать аварийные службу по телефону 104 Не зажигать огня, не курить, не включать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками, принять меры по удалению людей из загазованной зоны.

Во время работы газовой плиты форточка должна быть открытой. При недостаточном поступлении свежего воздуха газ сгорает не полностью и выделяется угарный газ. Угарный газ — это продукт неполного сгорания метана. Не имеет цвета и запаха, очень ядовитый. При содержании 10% угарного газа от объема помещения человеку достаточно сделать несколько вдохов и наступает смерть. Признаки выделения угарного газа: появление в пламени желтого, оранжевого, красного оттенка и копоти на посуде.

При случае неисправности газового оборудования или для профилактического осмотра газовых приборов необходимо вызывать работников эксплуатационной газовой службы по телефону 104

Необходимо следить за нормальной работой дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых отопительных котлов.

К началу отопительного сезона абонент должен получить акт о состоянии дымоходов у Противопожарной службы

Пройти инструктаж по безопасному пользованию природным газом у контролеров эксплуатационной газовой службы, иметь на руках инструкции (памятка) по эксплуатации газовых приборов и строго соблюдать их.

Что нельзя делать при обращении с газом?

Производить самовольную газификацию дома или квартиры, перестановку,замену и ремонт газовых приборов;

Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями;

Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройства дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов;

Пользоваться газом при неисправности газовых приборах, автоматике и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа;

Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику);

Допускать к использованию газовых приборов детей дошкольного возраста. А также лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.

Использовать газовую плиту для отопления помещения, во избежание отравления угарным газом.

Пользоваться отопительными котлами по истечении срока действия акта на дымоходы

Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы).

Запах газа возникает при утечке в помещение. При воспламенении газовоздушной смеси возможны взрыв и пожар.

При появлении запаха газа необходимо:

— закрыть все краны у газовых приборов и на вводном газопроводе;

— открыть окна и двери, проветрить помещения;

— вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 104

До устранения утечки газа нельзя :

— зажигать огонь, курить;

— включать и выключать электроприборы, электроосвещение и электрозвонки, пользоваться внутриквартирным телефоном.

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