Почти 200 учащихся станут курсантами КГМТУ

Во вторую субботу октября состоится уже традиционное для Керчи торжественное мероприятие – посвящение в курсанты студентов Керченского государственного морского технологического университета.

13 октября в 10:00 на площади Ленина состоится уже традиционное для Керчи торжественное мероприятие – посвящение в курсанты студентов Керченского государственного морского технологического университета. Об этом сообщает декан морского факультета Керченского государственного морского технологического университета Николай Владимирович ИВАНОВСКИЙ.

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В 2018 году посвящение в курсанты пройдёт почти у 200 ребят.

Праздник обещает быть красивым и запоминающимся не только для студентов, но и для керчан, которые собираются наблюдать за событием.

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