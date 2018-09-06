Почти 4 000 детей отдохнули в лагерях Керчи за 2018 год

Подведены итоги летней оздоровительной кампании 2018 года в Керчи и Ленинском районе.

По итогам, подведённым территориальным отделом по городу Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, в летнюю оздоровительную кампанию 2018 года на территории города Керчи и Ленинского района функционировало 34 организации отдыха и оздоровления. Из них на территории города Керчи работало 4 стационарных загородных оздоровительных учреждения и 17 летних оздоровительных учреждений, а на территории Ленинского района — 3 стационарных и 10 летних оздоровительных учреждений.

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Таким образом, в текущем году на территории города Керчи и Ленинского района отдыхом и оздоровлением было охвачено 6096 детей, из которых 3656 детей отдыхали на территории города Керчи и 2440 детей — на территории Ленинского района.

При подготовке к летней оздоровительной кампании 2018 года оздоровительными учреждениями в полном объеме были проведены предварительные работы по очистке территорий, заключены договора на проведение с профилактической целью дезинсекции, дератизации и акарицидной обработки.

Установлено, что питание в летних оздоровительных учреждениях было в норме, оздоровительные учреждения всех типов были укомплектованы медицинским персоналом в соответствии со штатным расписанием.

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При проведении контрольно-надзорных мероприятий в летних оздоровительных учреждениях наиболее часто отмечались следующие нарушения санитарных требований: у некоторых сотрудников учреждения не в полном объеме были пройдены медицинские осмотры, отсутствовали сведения о проведенных профилактических прививках; не соблюдались правила хранения и обработки пищевой продукции; не соблюдались правила мытья и хранения посуды; отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья; не соблюдались правила хранения уборочного инвентаря.

По результатам проведенных проверок вынесены предписания об устранении нарушений и постановления о назначении административного наказания в виде административного штрафа.

Роспотребнадзор по вынесенным предписаниям будет проверять оздоровительные учреждения и устранять данные нарушения для отдыха и оздоровления детей в следующем сезоне.

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