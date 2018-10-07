Почти 7,5 млрд рублей крымчане получили на социальные выплаты

С начала 2018 года на социальные выплаты для крымчан было направлено более 7,3 млрд рублей. Об этом сообщают РИА Новости Крым со ссылкой на министра финансов РК Ирину КИВИКО.

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Данная сумма на 77% больше, чем было первоначально предусмотрено в бюджете Республики Крым.

Министр финансов также сообщила, что из республиканской казны указанное направление было профинансировано почти на 5,4 млрд рублей, из федеральной – более 1,9 млрд рублей.

Ирина КИВИКО, также рассказала, что муниципалитетам было направлено 2,1 млрд рублей субвенций на социальные выплаты по госпрограмме «Социальная поддержка граждан на 2015-2020 годы» и помимо этого 419,6 млн рублей было передано на социальную поддержку детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Ещё 60,2 млн рублей были переданы на мероприятия в рамках программы по трудоустройству и занятостью крымчан.

Помимо этого, были переданы 145,5 млн рублей – на социальные выплаты бездомным, 360,8 млн рублей выделили особым категориям крымчан на оплату услуг ЖКХ, а также 437, 3 млн рублей было перечислено на ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего или более ребенка и 143,5 млн рублей — на ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

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