Почти провалившийся люк в Керчи представляет угрозу для горожан

Практически провалился люк, находящийся на дороге по улице Мирошника в Керчи.

Уже давно журналисты КерчьИНФО вместе с керчанами заметили, что на улице Мирошника, рядом с красивым большим зданием спортивного комплекса «Планета ПРОСПОРТ» и красочной инсталляцией в форме фразы «Я люблю Керчь», в месте расположения дорожного люка появились большие трещины.

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Сегодня настал тот день, когда люк почти провалился. Если коммунальные службы города не начнут исправно работать, то на его месте останется только большая и глубокая дыра в дороге, заполненная водой от недавно пройденного дождя, или того хуже.

Почти провалившийся люк представляет угрозу для керчан. Особенно тех, которые любят ходить или ездить по улицам города ночью.

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