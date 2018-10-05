Почти 500 керчан бесплатно получат счётчики

«Крымэнерго» бесплатно установит счётчики потребителям, которые пользуются социальными льготами.

Ранее стало известно, что государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» собирается приобрести за свой счет и в дальнейшем установить более 15 тысяч приборов учета электроэнергии для потребителей.

По спискам данных имеющимся у предприятия, граждан льготной категории, которым бесплатно установят приборы учета электроэнергии, насчитывается 15 656 человек.

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Неделю назад был опубликован список таких потребителей на официальном сайте «Крымэнерго».

Список керчан, которым замена приборов учета электроэнергии будет осуществляться за счет средств ГУП РК «Крымэнерго», можно увидеть в документе — Перечень потребителей (относящихся к категории «Население»), пользующихся мерами социальной поддержки, в отношении которых будет производиться замена приборов учета электроэнергии.

В случае корректировок Министерством труда и социальной защиты Республики Крым данного перечня потребителей, в опубликованный список будут вноситься изменения. В случае отсутствия потребителей в списках необходимо обращаться в адрес соответствующего РОЭ и Министерства труда и социальной защиты Республики Крым.

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