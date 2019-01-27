Почтить память депортированных итальянцев Керчи приехал депутат из Италии (ФОТО)

Вот уже на протяжении многих лет 27 января в Керчи отмечается день памяти итальянских жертв репрессий и депортации по национальному признаку. Предшествуют этому дню исторические события зимы 1942 года, когда отряды НКВД начали операцию по депортации итальянского населения. Итальянские семьи насильно были высланы из Крыма. В пути выжили далеко не все.

Чтобы почтить память депортированных итальянцев в Керчь прибыл почетный гость из Италии, депутат итальянского парламента, советник мэра города Вероны Вито КОМЕНЧИНИ со своей женой. Его встретил глава муниципального образования городской округ Керчь Николай ГУСАКОВ. Николай Сергеевич выразил благодарность итальянскому коллеге за визит и за активную гражданскую позицию, а также упомянул, что Керчь и Италия неразрывно связаны не только дружескими узами, но и узами делового партнерства, ведь даже самую главную достопримечательность Керчи — Митридатскую лестницу — спроектировал итальянский архитектор. Также на мероприятии присутствовала председатель сообщества итальянцев Крыма «Черкио» Джулия ДЖАКЕТТИ-БОЙКО.

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Вито КОМЕНЧИНИ активно борется за снятие санкций с Российской Федерации, а также признание народных республик на юго-востоке Украины. Парламентарий сообщил, что в нынешнем году состоятся выборы в Европарламент. По его мнению, вполне возможно, что к власти придут те политические силы, которые смогут способствовать снятию санкций с нашей страны.

Глава муниципального образования Николай ГУСАКОВ выразил потомкам депортированных по национальному признаку итальянцев искреннее сочувствие в связи с трагической датой, которая сегодня отмечается.

«Совместными усилиями мы будем всегда добиваться мира и согласия между представителями разных наций, а основой наших взаимоотношений будут сотрудничество и взаимная поддержка!» — подчеркнул ГУСАКОВ.

Память погибших итальянцев почтили минутой молчания. По окончании официальной встречи, по традиции, гости и потомки репрессированных итальянцев возложили на набережной цветы и венок на воду в память о своих предках.

Почтить память репрессированных в Керчи итальянцев приехал депутат из Италии