Под арками Крымского моста пройдет яхтенная регата

Уже этим летом, в начале августа, в Крыму пройдет Международный фестиваль парусных видов спорта «Кубок Черного моря». В рамках мероприятия череда яхт пройдет под арками Крымского моста.

Как рассказал журналистам КерчьИНФО Президент Федерации парусного спорта Республики Крым Алексей АНДРУЦКИЙ, фестиваль стартует 6 августа в Ялте.

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«Затем мы отправимся в Севастополь и Коктебель, а позже (ориентировочно 26 августа) — прибудем в Керчь. Уже 27 августа в Керчи у нас запланированы гонки», — рассказал Алексей АНДРУЦКИЙ.

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