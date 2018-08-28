Под арками Крымского моста снова прошла регата

Сегодня с утра, состоялся еще один этап Международного фестиваля «Кубок Черного моря». Регата, как и вчера вечером прошла под арками Крымского моста, но на этот раз они не возвращались в Керчь, а направились к Новороссийску.

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Фестиваль стартовал еще 6 августа и в нем задействовано 12 яхт. Участники регаты – это люди из многих городов России: Симферополь, Нижний Новгород, Краснодар и другие.

КерчьИНФО напоминает, что фестиваль состоял из двух этапов – Ялтинской международной парусной недели и «NovoCup», который и проходил через наш город.

Редакция КерчьИНФО благодарит владельца катера «Мыс Змеиный» за предоставленные услуги по транспортировке до берега медиа-группы.

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