Под Багерово строят новую дорогу в рамках проекта железнодорожного подхода к Крымскому мосту

От Багерово строят новую дорогу.
В рамках строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту возводят новый путепровод над существующей железной дорогой возле поселка Багерово. Об этом журналистам КерчьИНФО сообщили в инфоцентре Крымского моста.
«На данном участке ведется строительство автодорожного путепровода. Он будет расположен над участком существующей железной дороги, проходящей от станции «Багерово» далее по полуострову. Путепровод строится в рамках проекта железной дороги-подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи и обеспечит автомобильную связь для жителей поселка Багерово с общей дорожной сетью», -говорится в сообщении.
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Сейчас ведется строительство железобетонных опор данного путепровода. Журналисты КерчьИНФО побывали на месте строительства.