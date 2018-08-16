Под Багерово строят новую дорогу в рамках проекта железнодорожного подхода к Крымскому мосту

От Багерово строят новую дорогу.

В рамках строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту возводят новый путепровод над существующей железной дорогой возле поселка Багерово. Об этом журналистам КерчьИНФО сообщили в инфоцентре Крымского моста.

«На данном участке ведется строительство автодорожного путепровода. Он будет расположен над участком существующей железной дороги, проходящей от станции «Багерово» далее по полуострову. Путепровод строится в рамках проекта железной дороги-подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи и обеспечит автомобильную связь для жителей поселка Багерово с общей дорожной сетью», -говорится в сообщении.

Читайте: В Крыму обсудили межрегиональные маршруты через Крымский мост

Сейчас ведется строительство железобетонных опор данного путепровода. Журналисты КерчьИНФО побывали на месте строительства.

Путепровод в Багерово. ФОТО

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.