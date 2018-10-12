Под Белогорском построен еще один участок «Тавриды»

Дорожники выполнили обратный перепуск транспорта на участке «Тавриды» под Белогорском. Об этом сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий НАЗАРОВ.

Первоначально перевод движения транспорта с участка старой автодороги Керчь-Феодосия-Симферополь на участок трассы «Таврида» был выполнен в июне этого года, когда для машин открыли две полосы новой автодороги протяженностью в 6 километров. Это было сделано для того, чтобы дорожники могли разобрать старую дорогу и приступить к второй очереди строительства трассы «Таврида» на этом участке.

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«Сегодня мы производим обратный перепуск движения и приступаем к финальным работам по строительству 6-километрового участка в рамках первой очереди. Нам предстоит выполнить установку барьерного ограждения и бортового камня, провести гидропосев трав на склонах участка, нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки», — добавил Григорий НАЗАРОВ.

Строительство «Тавриды» ведется в две очереди. Первая очередь – это 190 километров трассы от Керчи до Симферополя в двухполосном исполнении, движение по которым будет открыто в декабре этого года.

Ввод в эксплуатацию всех 250 километров трассы в четырехполосном исполнении до Севастополя запланирован на декабрь 2020 года.

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