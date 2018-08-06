Под Феодосией стало меньше пробок

Проблемный участок трассы Керчь — Симферополь стал менее загружен пробками. Об этом прессе сообщил Сергей АКСЁНОВ, который сегодня провел совещание о ходе выполнения поручений президента России, данных по итогам заседания президиума Госсовета РФ «О развитии транспортной инфраструктуры юга России» в Симферополе.

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Уменьшение пробок на трассе Керчь — Симферополь стало возможно в связи с тем, что с 1 августа ввели временное ограничение движения грузового транспорта в дневное время.

На данный момент фуры могут объехать этот участок трассы по автодороге Феодосия – Владиславовка – Каменское – Семисотка – Батальное.

«Есть проблемы с транспортной доступностью на сложно проходимом участке от поселка Приморский до Феодосии. Служба автомобильных дорог выполнила ряд мероприятий. Там полностью заасфальтирован железнодорожный переезд, на котором, как показывает практика, происходят задержки и образуется пробка. Также изменены направления поворотов по ряду позиций, отрегулированы светофоры по принципу «зеленой волны». Если не решили окончательно, то точно немного облегчили ситуацию», — рассказал глава РК.

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