Под Керчью арестовали фальшивомонетчика

В Ленинском районе Крыма снова зафиксировано правонарушение. Сотрудники полиции подозревают местного жителя в кустарном изготовлении фальшивых денежных купюр.

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В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Ленинскому району задержан мужчина, который попытался расплатиться поддельной купюрой номиналом 2 000 рублей в магазине продовольственных товаров. В ходе дальнейших разбирательств у него было изъято еще 3 таких же поддельных купюры, а в результате обыска в частном домовладении, принадлежащем задержанному, обнаружено оборудование для изготовления фальшивых денег.

Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом.

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