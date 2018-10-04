Под Керчью было нарушено трудовое законодательство

Прокуратура Ленинского района провела проверку исполнения трудового законодательства.

Установлено, что индивидуальный предприниматель привлек троих работников к работе в кафе без оформления в установленном порядке трудовых договоров.

Кроме того, один из работников получал заработную плату в размере ниже минимального размера оплаты труда.

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Ввиду выявленных нарушений прокурор района возбудил в отношении работодателя дела об административных правонарушениях — уклонение от оформления трудового договора и установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством.

По требованию прокуратуры нарушения устранены, работники официально трудоустроены, зарплата им выплачивается в размере не ниже минимального размера оплаты труда.

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