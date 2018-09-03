Под Керчью нашли 502 куста конопли и 900 граммов наркотиков

В ОМВД России по Ленинскому району подвели итоги первого этапа операции «Мак».

Во время проведения первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак» сотрудниками ОМВД России по Ленинскому району проводилась выездная работа на территории всего Ленинского района. Было обследовано более 100 гектаров полей, приусадебных территорий, садовых товариществ.

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По итогу первого этапа было изъято 502 куста наркосодержащими растениями рода конопли. Из незаконного оборота изъято более 900 граммов наркотических средств, в том числе вещество растительного происхождения марихуаны.

Все лица, совершившие правонарушения и преступления связанные с незаконным оборотом наркотических средств привлечены к уголовной и административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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