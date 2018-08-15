Под Керчью обезвредили 5 взрывоопасных предметов

Недалеко от города Керчь в селе Чистополье Ленинского района специалисты пиротехнического отделения Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым ликвидировали 5 авиационных бомб времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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13 августа в службе спасения сообщили о том, что в Чистополье на открытой территории обнаружены металлические предметы, по виду напоминающие боеприпасы. Для проведения операции по обезвреживанию взрывоопасных предметов на место прибыли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым.

В результате операции обнаружили две фугасные авиационные бомбы весом в 50 кг. Они были успешно извлечены и обезврежены на специальном полигоне с соблюдением максимальных мер безопасности.

При повторном обследовании территории специалисты пиротехники обнаружили еще 3 взрывоопасных предмета – также фугасные авиационные бомбы, которые были успешно извлечены, погружены на специальный автомобиль и доставлены на полигон. Там с соблюдением всех мер безопасности они были уничтожены.

Во время проведения ещё одного повторного обследования территории, взрывоопасных предметов, обнаружено не было.

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