Под Керчью обезвредили две авиабомбы времен ВОВ

Пиротехники главного управления МЧС России по Республике Крым обезвредили в Ленинском районе две фугасные авиационные бомбы весом по 50 кг. Об этом информационному агентству КрымИНФОРМ сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что в службу спасения поступил сообщение о том, что в селах Чистополье и Каменское были обнаружены металлические предметы, которые по виду и форме напоминают взрывоопасные предметы.

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Когда на место происшествия прибыли сотрудники специального морского отряда крымского главка МЧС ими было установлено, что предметы, найденные в земле это две фугасные авиационные бомбы «ФАБ-50» времён Великой Отечественной войны. Взрывоопасные объекты были извлечены и перевезены на полигон для дальнейшего уничтожения.

«Обезвреживание боеприпасов осуществлялось с особыми мерами безопасности. Чтобы погасить взрывную волну и предотвратить разлет осколков, авиабомбы заложили в глубокую яму и, установив заряды, укрыли большим слоем грунта. После подрыва проведено повторное обследования территории на наличие иных взрывоопасных предметов, которые обнаружены не были», – рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Республике Крым Алексей ЕРЕМЕНКО.

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