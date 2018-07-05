Под Керчью обезвредили фугасную бомбу

Крымские специалисты-пиротехники провели операцию по уничтожению фугасной авиационной бомбы весом 50 кг (ФАБ – 50) в селе Семисотка Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

Подозрительный предмет, напоминающий авиабомбу, был обнаружен местными жителями. Для проведения операции по обезвреживанию взрывоопасного предмета на место прибыли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республики Крым.

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«После осмотра взрывоопасный предмет был идентифицирован как фугасная авиабомба весом 50 кг (ФАБ-50). Уже прошло 73 года с окончания боевых действий на территории полуострова, но взрывоопасные предметы, которые сохранили свой боевой заряд, находят в разных районах Крыма до сих пор», — говорит начальник отделения пиротехнических работ Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым Сергей АНТИПЕНКО.

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