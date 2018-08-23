Под Керчью отремонтируют крыши домов

Власти всеми силами облагораживают Крым: ведутся ремонтные работы дорог, улиц, детских садов, домов и т. д.

В городе Щёлкино Ленинского района 61 дом нуждается в ремонте кровли, по 22 самым проблемным домам проектно-сметная документация получила положительное заключение экспертизы.

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В августе-сентябре начнутся работы, которые планируется закончить до конца года. Остальные крыши будут отремонтированы во втором квартале 2019 года, однако вся документация должна быть согласована в этом году.

Для этих целей необходимо 37 млн. рублей, которые будут выделены из республиканского бюджета в качестве субсидии Ленинскому району.

Информация о графике ремонта домов должна быть размещена на официальном портале районной администрации.

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